Оставившую ребенка дома без еды и воды россиянку заключили под стражу

Во Владимирской области арестовали мать, заморившую голодом годовалого сына

Россиянка заперла ребенка дома и оставила его одного без еды и воды

Начало событий в новости Россиянка заперла ребенка дома и оставила его одного без еды и воды

Ковровский городской суд заключил под стражу 19-летнюю мать, которая заморила голодом годовалого сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Женщина пробудет в СИЗО два месяца. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы по статье о расправе над малолетним ребенком.

По данным следствия, мать умышленно оставила мальчика дома без еды и воды. Он не выжил. Позже женщина положила его тело и вещи в небольшую коробку, а затем выбросила в мусорный бак.

Ребенка без признаков жизни нашли 18 октября в районе улицы Восточной. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали его мать.