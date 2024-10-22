Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 22 октября 2024Силовые структуры

Оставившую ребенка дома без еды и воды россиянку заключили под стражу

Во Владимирской области арестовали мать, заморившую голодом годовалого сына
Начало событий в новости Россиянка заперла ребенка дома и оставила его одного без еды и воды

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ковровский городской суд заключил под стражу 19-летнюю мать, которая заморила голодом годовалого сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Женщина пробудет в СИЗО два месяца. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы по статье о расправе над малолетним ребенком.

По данным следствия, мать умышленно оставила мальчика дома без еды и воды. Он не выжил. Позже женщина положила его тело и вещи в небольшую коробку, а затем выбросила в мусорный бак.

Ребенка без признаков жизни нашли 18 октября в районе улицы Восточной. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали его мать.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      В российском городе в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением

      Россиянам дали советы для снижения риска развития деменции

      Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы

      Бывшего губернатора российского региона допросили по двум уголовным делам

      Селена Гомес показала лицо без макияжа

      Травматолог назвал порядок действий при сотрясении мозга

      Путин раскрыл Си Цзиньпину детали разговора с президентом Бразилии

      Предсказана цена нефти в 2025 году

      Во Франции потребовали как можно скорее прекратить финансирование Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше