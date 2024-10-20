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15:48, 20 октября 2024Силовые структуры

Россиянка заперла ребенка дома и оставила его одного без еды и воды

Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Коврове во Владимирской области мать довела своего малолетнего ребенка до полного истощения, оставив его одного без еды и воды. Жизнь малыша спасти не удалось, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве указали, что ребенка 2023 года рождения нашли 18 октября в районе улицы Восточной. Позднее в тот же день была задержана его мать 2005 года рождения.

Утверждается, что она вышла из дома, оставив ребенка одного, и долгое время не возвращалась. У малыша не было ни пищи, ни воды. Позже, когда местная жительница нашла бездыханного ребенка, она положила его тело и вещи в небольшую коробку, а затем выбросила в мусорку.

В максимально короткий срок полицейские провели большой комплекс мероприятий по раскрытию дела. В ведомстве также рассказали, что россиянка созналась в содеянном.

Ранее стало известно еще об одной россияне, жительнице Москвы, которая оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью. 12-летний мальчик, изначально страдающий ДЦП и передвигающийся на коляске, оказался в больнице с истощением.

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