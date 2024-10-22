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06:30, 22 октября 2024Из жизни

Отрезавшая мужу пенис 20 лет назад женщина объяснила свой поступок

Лорена Боббит (слева)

Лорена Боббит (слева). Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Женщина, которая отрезала мужу пенис 20 лет назад рассказала о своем поступке в интервью для документального фильма. Об этом пишет Daily Mirror.

История Лорены Галло и ее мужа, бывшего морского пехотинца Джона Уэйна Боббита, стала основой для документального фильма о женщинах, отрезавших половые органы мужьям и партнерам. Дело Боббита прогремело в СМИ в 1993 году. Галло отсека ему пенис кухонным ножом ночью, а затем села в машину и какое-то время ездила по округе, прежде чем выбросить орган из окна. Впоследствии полицейским удалось его найти. Медики успешно пришили пенис на место в ходе девятичасовой операции. Лорену Галло оправдали: судья пришел к выводу, что причиной ее поступка было временное помешательство. Сам Боббит неоднократно участвовал в телепередачах и даже снялся в нескольких порнофильмах.

Вспоминая события 20-летней давности Галло, которая сейчас возглавляет фонд помощи жертвам домашнего насилия, рассказала, что ее преступление стало следствием поведения бывшего мужа. По ее словам, Боббит начал проявлять агрессию в скором времени после свадьбы. Он применял физическое насилие, принуждал Галло к сексу и даже насиловал ее. В ночь рокового нападения женщина проснулась, потому что поздно вернувшийся муж пытался заняться с ней сексом. Галло утверждает, что мало чего помнит о случившемся. По ее словам, она поднялась, чтобы налить себе воды, а очнулась уже в машине с пенисом мужа в руках.

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      Алиса Дмитриева
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