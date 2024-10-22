Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 22 октября 2024Россия

Под Москвой BMW сгорел после ДТП на трассе

В Подмосковье у Подольска на трассе М-2 после аварии сгорел автомобиль BMW
СюжетДТП в Москве:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Московской области на трассе М-2 «Крым» автомобиль BMW сгорел после аварии. Об этом сообщает управление МВД по Подмосковью в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла на дороге по направлению в Москву на 34-м километре трассы. Предварительно, водитель BMW врезался в грузовик, который следовал по направлению движения. От столкновения автомобиль загорелся.

Никто, по данным подмосковного главка МВД, не пострадал. После аварии Госавтоинспекция начала проверку.

Ранее тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве. Там столкнулись три автомобиля каршеринга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

      Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

      Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

      Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

      Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

      «Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

      Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками

      Обновление Windows сломало Word

      Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше