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00:05, 14 октября 2024Россия

Тройное ДТП произошло в Новой Москве

Тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что в аварии приняли участие три автомобиля каршеринга. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Сообщалось, что водитель BMW не справился с управлением. На опубликованных в сети кадрах видно, как иномарка выехала на встречную полосу, врезавшись в машину ДПС. После этого в столкнувшиеся автомобили влетели еще две иномарки, которые не успели затормозить.

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      Марина Совина
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