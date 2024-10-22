Полиция начала проверку после нападения подполковника Минобороны России на наряд ДПС

В Ленобласти подполковник Минобороны РФ напал на наряд ДПС

В Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием подполковника Минобороны России, который напал на наряд ДПС. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, во Всеволожском районе ночью 22 октября на 28-м километре трассы Сертолово — Огоньки произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, который принадлежит 20-летнему уроженцу Узбекистана. Экипаж ДПС прибыл на место для оформления аварии, но в это время к ним подошли подполковник с ближайшего танкового полигона вместе с матерью водителя автомобиля, проходящего срочную службу. Они стали оскорблять инспекторов ГАИ, хватать их за руки, а затем наносить удары по голове, телу и ногам.

Всех троих: подполковника, его супругу и ее сына-срочника — доставили в отдел полиции для разбирательства.

16 октября сообщалось, что в Московской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Саратовской области, который в разное время избил двоих знакомых, а также сотрудников полиции.