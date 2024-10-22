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11:48, 22 октября 2024Бывший СССР

В России высказались о последствиях дезертирства в рядах ВСУ для СВО

Депутат Заварзин заявил о критичной ситуации с дезертирством в ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дезертирство в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже давно происходит, но его было бы больше, если бы не было заградотрядов, считает член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О последствиях такого настроя бойцов ВСУ для участия в боях депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Дезертирство уже давно идет там. По моим данным, они дезертировали бы еще больше, но сзади стоят заградотряды, у которых есть негласные распоряжения всех дезертиров сразу уничтожать. Я откровенно говорю, что там обстановка очень критическая для Украины», — заявил Заварзин.

По словам депутата, людские ресурсы на Украине заканчиваются, поэтому сейчас в Киеве разговаривают о призыве восемнадцатилетних и женщин.

«Там полнейшая неразбериха. Я не знаю, как повлияет на них, но для нас уже понятно все. Мы должны зачистить Курскую область побыстрее. У нас наступление по всем фронтам идет нормально», — заключил он.

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Ранее украинские военные в беседе с французским изданием El Pais признались в растущей проблеме бегства солдат со своих позиций. Известно по крайней мере об одном случае, когда бригада ВСУ подняла мятеж, отказавшись подчиняться командованию.

Генпрокуратура Украины в октябре сообщала, что в ходе конфликта с Россией было зарегистрировано около 100 тысяч случаев оставления позиций или дезертирства, что составляет 10 процентов от всего личного состава ВСУ. Более половины из них произошли в 2024 году.

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