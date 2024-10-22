Pais: отказавшуюся исполнять приказы бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

Украинские военные в беседе с французским издание El Pais признались в растущей проблеме бегства солдат со своих позиций. Известно по крайней мере об одном случае, когда бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подняла мятеж, отказавшись подчиняться командованию.

Генпрокуратура Украины в октябре сообщала, что в ходе конфликта было зарегистрировано около 100 тысяч случаев оставления позиций или дезертирства, что составляет 10 процентов от всего личного состава ВСУ. Более половины из них сделали это в 2024 году.

У меня был друг, мы звали его Англия. Он был в Работино, Соледаре, Херсоне… Он был измотан, он больше не мог, и командиры не давали ему покоя. Несколько дней назад он просто взял и уехал боец ВСУ Шкода

В свою очередь, Александр, офицер 119-й бригады Сил территориальной обороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошел массовый мятеж в Курахово в Донецкой народной республике. До этого замкомандира батальона 46-й воздушно-десантной бригады Евгений Чурбанов допускал, что Курахово вскоре попадет в окружение. Военные отказались подчиняться приказам, за что были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область. Был также случай, когда 100 солдат 123-й бригады теробороны покинули позиции в Угледаре, перед тем как город взяла Российская армия.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине признают, что люди напуганы

По данным опрошенных военных, среднее время нахождения украинских солдат на позициях в Курахово составляет 25 дней. Бизон, боец 119-й бригады, заявил, что у России большое превосходство в пехоте. Также Вооруженные силы РФ «лучше экипированы, лучше обучены и приспособлены».

Украинский военный Шкода рассказал, что мобилизация на Украине «идет плохо, потому что люди напуганы». Чиновники между тем отмечают, что «проблема сейчас не в оружии, а в людях», и никто не хочет идти в армию. «Скоро не будет людей, чтобы воевать», — признали они.

ВСУ предрекли рост числа дезертиров при одном условии

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих ВСУ могут усилиться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России. Он сообщил, что, начиная с момента вторжения в Курскую область потери ВСУ составили уже 25 тысяч человек, а потери с мая — порядка 70 тысяч. По словам военного, в людях появился страх. Хотя сдача в плен и дезертирство пока еще не носит массового характера, выразил он мнение. В то же время взятие под контроль Россией Торецка и Часов Яра сделает подобные явления поистине массовыми, заключил полковник.

Между тем The New York Times писала, что число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году. 51 тысяча солдат оставила свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года.