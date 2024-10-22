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06:05, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Поднявшую мятеж бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

Pais: поднявшую мятеж 116-ю бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Отказавшуюся исполнять приказы командиров бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели из-под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) в Сумскую область, об этом сообщило испанское издание Pais.

Речь идет о 116-й отдельной бригаде территориальной обороны, которая устроила мятеж во время нахождения на позициях. В публикации приводятся слова офицера 119-й бригады Александра, который заявил о восстании в рядах украинских военных.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», — сказал военнослужащий.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих ВСУ может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России.

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      Марина Совина
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