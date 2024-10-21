Pais: в ВСУ допустили, что Курахово попадет в окружение российских сил

Город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) может попасть в окружение российских военных. Это допустил заместитель командира батальона 46-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Чурбанов в интервью испанской газете El País.

«Вероятно, вскоре мы увидим, что Курахово постигнет та же участь — окружение русскими», — сказал он. По мнению Чурбанова, наибольшей проблемой для ВСУ в населенном пункте является нехватка военных.

Курахово является крупным узлом украинской обороны в ДНР. Его окружению может поспособствовать переход Максимильяновки под контроль России, о котором стало известно 17 октября. Как сообщалось, благодаря этому появилась возможность окружить Курахово с юго-восточной стороны

