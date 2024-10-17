Значение перехода Максимильяновки под контроль ВС России объяснили

ТАСС: взятие ВС России Максимильяновки приближает окружение Курахово

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР) поспособствует окружению города Курахово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Максимильяновка приближает окружение Курахово с юго-восточной стороны», — уточнил источник агентства.

17 октября стало известно о взятии российскими военными Максимильяновки в ДНР. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что населенный пункт расположен в нескольких километрах от Курахово, являющегося крупным узлом украинской обороны в регионе.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что контроль над Максимильяновкой позволит ВС России выйти на направление Краматорска и Донецка. Он также назвал данный населенный пункт «продолжением Угледара».