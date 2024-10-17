Военный раскрыл значение перехода еще одного населенного пункта в ДНР под контроль России

Матвийчук назвал контроль над Максимильяновкой ключом к завершению задач в ДНР

Контроль над Максимильяновкой в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет Вооруженным силам (ВС) России выйти на направление Краматорска и Славянска, которое должно завершить задачу по освобождению ДНР, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О значении населенного пункта специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Если мы посмотрим на карту, Максимильяновка — это продолжение Угледара. Собственно говоря, Угледар мы забрали, зачистили и уже двигаемся в направлении административной границы бывшей Донецкой области, теперь уже Донецкой народной республики. Это говорит о том, что противник отступает. Создать какие-то оборонительные позиции он не в состоянии», — поделился Матвийчук.

По словам военного эксперта, продвижение ВС России свидетельствует о том, что армия окрепла и имеет огромный опыт прорыва оборонительных украинских позиций.

Это позволяет нам выходить на направление, которое должно завершить нашу задачу по освобождению ДНР, Краматорск и Славянск Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее армия России заняла Максимильяновку в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации. Максимильяновка находится в нескольких километрах от Курахово — крупного узла украинской обороны в ДНР.