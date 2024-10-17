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10:26, 17 октября 2024Россия

Украина за ночь выпустила 13 беспилотников по трем российским регионам. Что об этом известно?

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: Reuters

По трем российским регионам в ночь на четверг, 17 октября, со стороны Украины было выпущено 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минобороны РФ отчиталось, что все дроны были успешно сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно данным оборонного ведомства, шесть дронов сбили над Орловской областью, четыре — над Курской, три — над Брянской. Произошедшее в Минобороны назвали попыткой совершить террористический акт в отношении России.

Главы атакованных регионов отчитались о последствиях

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что всего за ночь над регионом было перехвачено три беспилотника самолетного типа. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, информация о повреждениях не поступала.

Фото: РИА Новости

Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что украинская атака продолжалась с вечера среды, 16 октября. «По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу. В очередной раз благодарим наших защитников», — написал он в своем Telegram.

Алексей Смирнов — глава Курской области — сообщил об отбое опасности атаки БПЛА в 4:13 по московскому времени. Других подробностей он не привел. Накануне вечером он также сообщал, что территорию приграничья пытались атаковать две украинские ракеты, которые были сбиты системой ПВО.

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ВСУ пытались атаковать ДНР вооруженным СВУ беспилотником

По информации УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) в это же время Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию ДНР беспилотником, вооруженным самодельным взрывным устройством. Его удалось перехватить в районе Макеевки при помощи системы «Купол Донбасса».

Как сообщает российская спецслужба, дрон планировал атаковать объект аграрной промышленности. В результате взрывное устройство было обезврежено и уничтожено при помощи накладного заряда на месте. Никто не пострадал.

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