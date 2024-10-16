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18:31, 16 октября 2024Бывший СССР

«Набор бессвязных лозунгов». В России и других странах отреагировали на «план победы» Зеленского

Захарова назвала «план победы» Украины Зеленского набором бессвязных лозунгов

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» с секретными пунктами, который, по его словам, станет мостом к «саммиту мира» и позволит завершить конфликт до 2025 года. В МИД России отреагировали на инициативу украинского лидера, назвав его план набором бессвязных лозунгов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала идею Зеленского. «Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста», — сказала она.

«План победы» украинского президента состоит из пяти пунктов, однако, по мнению Захаровой, это очередная истерия Киева по поводу вступления Украины в НАТО, что является невыполнимым и абсурдным условием.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Как на «план победы» Зеленского отреагировали в РФ и других странах?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего нового в инициативе украинского лидера. На брифинге с журналистами официальный представитель Кремля прокомментировал предложенные Зеленским пункты по урегулированию конфликта.

«Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план" — по всей видимости, это так», — считает Песков.

По его мнению, никакого другого плана завершения конфликта у Зеленского нет.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Раскритиковали план Зеленского и в других странах. Так, немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке не смог найти слов, чтобы описать предложенные инициативы. «В плане нет ни одного пункта, который реально мог бы привести к какому-либо повороту на поле боя», — заявил он.

Также в успехе плана усомнились в Бельгии. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Александр де Кроо предложил Киеву выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта.

«План победы» Зеленского раскритиковала и журналистка Ксения Собчак

Российская телеведущая с иронией высказалась о представленных президентом Украины инициативах. В своем Telegram-канале она опубликовала «несколько риторических вопросов», извинившись за «неприятный и честный пост».

«А новое в плане — что? А ресурс "воевать до последнего украинца" неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — задалась вопросами Собчак.

По мнению журналистки, если Украине разрешат наносить удары вглубь России, граждане не начнут ненавидеть свою власть, как об этом заявляет Зеленский. «Пока перспектив не вижу у этого плана», — заключила она.

В России раскрыли секретные пункты «плана победы» Зеленского

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что секретные дополнения могут быть связаны с конкретикой относительно ударов вглубь территории России. По его мнению, они засекречены с той целью, чтобы российские власти не были готовы к ударам в случае их одобрения.

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«Думаю, эти дополнения связаны с конкретикой планов ударов по России. Видимо, расчет здесь на то, чтобы, если вдруг план будет одобрен, Россия не смогла предпринять ответных шагов», — предположил депутат.

Также он подчеркнул, что Запад не одобрит ни один пункт плана, поскольку посчитает их нереализуемыми. Это понимают и в Киеве, отметил Чепа, поэтому Зеленский с помощью своего плана просто пытается обезопасить руководство страны и снять с него ответственность.

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      Маргарита Миронова
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