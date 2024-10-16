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13:56, 16 октября 2024Бывший СССР

В России раскрыли возможное содержание секретных пунктов «плана победы» Зеленского

Депутат Чепа: секретные пункты плана Зеленского связаны с ударами по России

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Секретные дополнения пяти пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского могут быть связаны с конкретикой относительно ударов вглубь территории России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Думаю, эти дополнения связаны с конкретикой планов ударов по России. Видимо, расчет здесь на то, чтобы, если вдруг план будет одобрен, Россия не смогла предпринять ответных шагов, — предположил депутат. — Но на самом деле ни один из пунктов не будет одобрен Западом».

Чепа заметил, что понимание нереализуемости плана Зеленского есть и у самой Украины. Политик считает, что настоящая его цель — обезопасить руководство страны и снять с него ответственность.

«Ситуация на фронтах будет ухудшаться, возникнут серьезные проблемы с националистами. А так у Зеленского появится возможность сослаться на то, что он делал все от него зависящее, но не нашел поддержки на Западе», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Он также упомянул о трех секретных дополнениях, которые не были озвучены публично.

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