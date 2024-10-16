В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

Журналист Репке: «план победы» Зеленского не переломит ситуацию на поле боя

Немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке раскритиковал «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что инициатива не переломит ситуацию на поле боя. Мнением он поделился в соцсети X.

Репке оценил инициативу Зеленского фразой «нет слов». «В плане нет ни одного пункта, который реально мог бы привести к какому-либо повороту на поле боя», — заявил он.

Германский журналист также подчеркнул, что предложения, включенные в план, Запад ранее уже отвергал.

Ранее о «плане победы» Зеленского высказалась журналистка Ксения Собчак. Она задала ряд вопросов относительно инициативы и указала, что не видит в ней перспектив.

Зеленский 16 октября публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности, украинский лидер призвал Запад пригласить Киев в НАТО в ближайшее время и вновь попросил разрешить наносить удары вглубь России. Среди других предложений совместные с соседними странами — членами НАТО удары по российской авиации и расширение использования украинских дронов и ракет.