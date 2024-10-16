Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:53, 16 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

Журналист Репке: «план победы» Зеленского не переломит ситуацию на поле боя

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке раскритиковал «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что инициатива не переломит ситуацию на поле боя. Мнением он поделился в соцсети X.

Репке оценил инициативу Зеленского фразой «нет слов». «В плане нет ни одного пункта, который реально мог бы привести к какому-либо повороту на поле боя», — заявил он.

Германский журналист также подчеркнул, что предложения, включенные в план, Запад ранее уже отвергал.

Ранее о «плане победы» Зеленского высказалась журналистка Ксения Собчак. Она задала ряд вопросов относительно инициативы и указала, что не видит в ней перспектив.

Зеленский 16 октября публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности, украинский лидер призвал Запад пригласить Киев в НАТО в ближайшее время и вновь попросил разрешить наносить удары вглубь России. Среди других предложений совместные с соседними странами — членами НАТО удары по российской авиации и расширение использования украинских дронов и ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье расстреляли полковника армейского спецназа. Погибший офицер неделю назад вернулся с СВО

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Telegram

      Мировые цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

      На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

      Политолог назвал последствие отказа Запада от плана Зеленского

      Первый дрон-камикадзе Франции прошел испытания

      В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

      В российском регионе новобранцам СВО стали выплачивать дополнительно миллион рублей

      В НАТО высказались о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине

      Остин Батлер не понравился родителям своей девушки Кайи Гербер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше