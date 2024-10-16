Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского

Собчак заявила, что не видит перспектив в «плане победы» Зеленского

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Telegram-канале она опубликовала ряд вопросов относительно предложений политика.

«Несколько риторических вопросов. А новое в плане — что? А ресурс "воевать до последнего украинца" неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — написала она.

Собчак также сочла маловероятным то, что возможное разрешение наносить удары вглубь России вызовет у жителей страны ненависть к властям, как об этом заявил Зеленский. Она заключила, что пока не видит перспектив у этого плана.

Ранее предложения Зеленского раскритиковала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она указала, что план должен быть реалистичным.

Зеленский 16 октября публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности, украинский лидер призвал Запад пригласить Киев в НАТО в ближайшее время и вновь попросил разрешить наносить удары вглубь России. Среди других предложений совместные с соседними странами — членами НАТО удары по российской авиации и расширение использования украинских дронов и ракет.