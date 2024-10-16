В Верховной Раде раскритиковали «план победы» Зеленского

Депутат Рады Геращенко: «план победы» Зеленского должен быть реалистичным

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали и назвали нереалистичным. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«План должен быть реалистичным. А не рамочным. (...) Важно иметь план нашей работы. Пошаговый. Что мы как государство, как институт должны сделать в этом направлении», — написала парламентарий.

Геращенко отметила, что в ходе выступления Зеленского слово «партнеры» прозвучало около 40 раз, чаще, чем «Украина» и «Россия». В то же время президент ничего не сказал про «профессиональное усиление» украинского правительства и другие внутренние реформы.