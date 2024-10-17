Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над регионом перехватили три дрона самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал, информация о повреждениях не поступала, добавил Богомаз.

Вечером в среду, 16 октября, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область. По данным властей, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над регионом. Никто не пострадал.