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00:59, 17 октября 2024Россия

Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили три украинских беспилотника

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Брянской областью сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над регионом перехватили три дрона самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал, информация о повреждениях не поступала, добавил Богомаз.

Вечером в среду, 16 октября, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область. По данным властей, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над регионом. Никто не пострадал.

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      Марина Совина
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