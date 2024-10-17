В ФСБ рассказали о перехвате украинского БПЛА с СВУ системой «Купол Донбасса»

ФСБ: в ДНР система «Купол Донбасса» перехватила вооруженный СВУ украинский БПЛА

В Донецкой народной республике (ДНР) система «Купол Донбасса» перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством (СВУ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на УФСБ России по ДНР в своем Telegram-канале.

По данным издания, перехват произошел в районе Макеевки. БПЛА планировал атаковать объект аграрной промышленности. Специалисты взрывотехники обезвредили его и уничтожили взрывное устройство при помощи накладного заряда на месте.

По информации правоохранителей, инфраструктура не пострадала, жертв серди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что в ДНР спецслужбы перехватили свыше 185 украинских беспилотников за неделю.