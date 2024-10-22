Президент Ирана прибыл на саммит БРИКС

Президент Ирана Пезешкиан прибыл на саммит БРИКС в Казань

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Казань, где с 22 по 24 октября проходит саммит межгосударственного объединения БРИКС. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В аэропорту Пезешкиана встретил глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Президент Ирана прибыл в Казань по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики.

Джалили добавил, что соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС в Казани, однако лидеры договорились, что договор будет заключен в ходе двусторонних визитов.