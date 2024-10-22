Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Южноафриканского лидера в аэропорту лично приветствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин. После его встретили татарские девушки в народных костюмах, угостившие президента караваем и чак-чаком.

Рамафоса поблагодарил за радушный прием и отметил, что предложенные ему угощения были очень вкусными.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Предполагается, что глава индийского правительства уже сегодня проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

