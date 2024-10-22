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00:19, 22 октября 2024Россия

Путин проведет пять встреч на саммите БРИКС

Путин встретится с лидерами Китая, Индии, Египта и ЮАР на саммите БРИКС в Казани

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет пять двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости.

Российский лидер встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

По данным агентства, на полях саммита лидеры стран БРИКС поделятся мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят взаимодействие в различных сферах, а также рассмотрят вопросы возможного расширения БРИКС за счет новой категории государств-партнеров.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин пригласит всех участников саммита на «неформальный дружеский обед», который пройдет в Казанской ратуше вечером 22 октября. Также на следующий день, 23 октября, состоится торжественный прием, на который приглашены как члены объединения, так и лидеры государств и руководители делегаций, принимающие участие в формате «БРИКС плюс/аутрич».

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      Марина Совина
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