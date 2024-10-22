Раскрыто имя находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

RT раскрыл имя россиянина, находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76

В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, сообщили RT его родственники.

По словам родственников россиянина, за несколько часов до крушения самолета, он прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», — рассказал брал погибшего.

Ранее стало известно, что в Судане сбили самолет, на борту которого могли находиться россияне. Посольство России сообщило, что находится в контакте с суданскими властями и предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств происшествия.