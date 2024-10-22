Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 22 октября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности аренды квартир с устным договором

Депутат Гаврилов: аренда квартиры без письменного договора несет риски

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Аренда квартиры без заключения письменного договора несет риски как для арендодателя, так и для жильцов. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передают «Известия».

Парламентарий отметил, что устный договор о съеме жилья, согласно законодательству, так же считается действительным. Однако при возникновении спора придется доказывать, что он был заключен. Для этого потребуются письменные и другие доказательства, например, расписки в получении платы.

Для собственника риск заключается в неопределенности срока проживания жильцов. Часто арендаторы перестают платить за жилье, но продолжают проживать в квартире. В таком случае у собственника почти не будет шансов получить юридическую защиту. Рискуют и жильцы: арендодатель может поднять цену в любой момент или выселить жильцов. Могут возникнуть проблемы и с возвратом суммы залога при выезде.

Ранее стало известно, что менее половины собственников в Москве готовы сдать квартиру арендаторам с животными.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      «Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче»

      Археологи нашли древние погребения вождя и его юного сына в России

      Зарубежные авиакомпании получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов

      Европарламент одобрил выделение Киеву кредита под российские активы

      Внешность 75-летней Веры Вонг напугала фанатов в сети

      Экс-аналитик ЦРУ рассказал о проблемах ВСУ из-за отсутствия техники

      В России отменили премьеру фильма про Трампа

      «Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

      В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше