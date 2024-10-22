Россиян предупредили об опасности аренды квартир с устным договором

Депутат Гаврилов: аренда квартиры без письменного договора несет риски

Аренда квартиры без заключения письменного договора несет риски как для арендодателя, так и для жильцов. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передают «Известия».

Парламентарий отметил, что устный договор о съеме жилья, согласно законодательству, так же считается действительным. Однако при возникновении спора придется доказывать, что он был заключен. Для этого потребуются письменные и другие доказательства, например, расписки в получении платы.

Для собственника риск заключается в неопределенности срока проживания жильцов. Часто арендаторы перестают платить за жилье, но продолжают проживать в квартире. В таком случае у собственника почти не будет шансов получить юридическую защиту. Рискуют и жильцы: арендодатель может поднять цену в любой момент или выселить жильцов. Могут возникнуть проблемы и с возвратом суммы залога при выезде.

Ранее стало известно, что менее половины собственников в Москве готовы сдать квартиру арендаторам с животными.