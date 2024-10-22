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09:48, 22 октября 2024Экономика

Россиян призвали готовить дачу к первым снегопадам

Депутат Чаплин: перед снегопадами нужно очистить водосток на даче

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Перед началом снегопадов нужно проверить крышу и водосток на даче. О том, как подготовить загородный участок к холодному сезону, рассказал депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

Крышу необходимо осмотреть на предмет повреждений — даже небольшая трещина может привести к протеканию или обрушению под весом снега. При необходимости эксперт советует заменить черепицу и укрыть отверстия герметиком. Далее следует проверить, не засорили ее ли листья. По словам Чаплина, очистка осенней грязи предотвратит скопление воды и замерзание, которое способно повредить трубы.

Кроме того, необходимо позаботиться об окнах и дверях — закрыть их специальными ставнями или закрепить пленку для теплоизоляции. Садовые инструменты нужно очистить и убрать туда, где на них не попадет влага. Парламентарий также посоветовал убрать сухие ветви и лишние побеги с деревьев и кустарников.

Ранее Чаплин рассказал, как правильно и безопасно установить печь на даче. По его словам, устройство должно стоять на огнеупорной поверхности.

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      Александра Качан
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