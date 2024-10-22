Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 22 октября 2024Путешествия

Россиян захотели заставить доплачивать при поездках за границу

Президент РСТ Уманский предложил ввести сбор при покупке туров за границу

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России захотели заставить граждан доплачивать при покупке туров за границу. С предложением ввести сбор за поездки выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова передает «Интерфакс».

Согласно инициативе, сбор с каждого турпакета будет поступать в государственный фонд. Тогда гарантии перед туристами сможет взять на себя государство, а дивиденды от средств, уплаченных в фонд, можно будет направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что самым доступным заграничным направлением осенью для россиян станет Абхазия. Путешествие туда будет самым бюджетным, заметил специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

      Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

      На пожизненно осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело за взятку

      Минфин России обвинили в дискредитации кваса

      В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

      Врач оценила безопасность безалкогольного пива

      Китай запустил спутник Tianping-3

      Маск высказался об отправке военных Южной Кореи на Украину

      Заместитель Кличко решил уволиться после расследований о его недвижимости

      В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше