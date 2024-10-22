Россиян захотели заставить доплачивать при поездках за границу

Президент РСТ Уманский предложил ввести сбор при покупке туров за границу

В России захотели заставить граждан доплачивать при покупке туров за границу. С предложением ввести сбор за поездки выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его слова передает «Интерфакс».

Согласно инициативе, сбор с каждого турпакета будет поступать в государственный фонд. Тогда гарантии перед туристами сможет взять на себя государство, а дивиденды от средств, уплаченных в фонд, можно будет направить на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что самым доступным заграничным направлением осенью для россиян станет Абхазия. Путешествие туда будет самым бюджетным, заметил специалист.