Россиянам отсоветовали ждать снижения цен на один тип жилья

Риелтор Земцова: снижения цен на новостройки в России ждать не стоит

В ближайшее время снижения цен на новостройки в России ждать не стоит. Надеяться на удешевление этого типа жилья отсоветовала потенциальным покупателям эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова, пишет РИАМО.

По прогнозам риелтора, стоимость недвижимости на первичном рынке, наоборот, вырастет на 5-10 процентов до конца года. Для положительной динамики есть несколько причин — рост себестоимости строительства, дефицит рабочей силы и высокая ключевая ставка, которая делает кредиты менее доступными для застройщиков.

«В совокупности все факторы влияют на удорожание себестоимости строительства, и для сохранения маржинальности проектов застройщики вынуждены повышать цены», — заключила Земцова.

Ранее эксперты предрекли снижение ценам на вторичные квартиры. При этом наибольший дисконт удастся получить тому покупателю, который готов быстро заключить сделку, особенно за наличные средства.