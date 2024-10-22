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16:03, 22 октября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали ждать снижения цен на один тип жилья

Риелтор Земцова: снижения цен на новостройки в России ждать не стоит
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшее время снижения цен на новостройки в России ждать не стоит. Надеяться на удешевление этого типа жилья отсоветовала потенциальным покупателям эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова, пишет РИАМО.

По прогнозам риелтора, стоимость недвижимости на первичном рынке, наоборот, вырастет на 5-10 процентов до конца года. Для положительной динамики есть несколько причин — рост себестоимости строительства, дефицит рабочей силы и высокая ключевая ставка, которая делает кредиты менее доступными для застройщиков.

«В совокупности все факторы влияют на удорожание себестоимости строительства, и для сохранения маржинальности проектов застройщики вынуждены повышать цены», — заключила Земцова.

Ранее эксперты предрекли снижение ценам на вторичные квартиры. При этом наибольший дисконт удастся получить тому покупателю, который готов быстро заключить сделку, особенно за наличные средства.

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      Нина Ташевская
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