Ценам на один вид квартир предрекли снижение

Life.ru: неликвидные квартиры на вторичном рынке РФ подешевеют

Несмотря на то, что в России наблюдается повсеместное подорожание жилья и оснований для снижения цен все меньше, часть объектов все же подешевеет. Соответствующий прогноз дали эксперты рынка недвижимости, опрошенные Life.ru.

По мнению специалистов, наиболее выгодное предложение удастся найти на «вторичке», поскольку продавцы сейчас готовы давать скидки, которые могут достигать 10 процентов. Они рассказали, что наибольший дисконт на готовые квартиры разных форматов удастся получить тому покупателю, который готов быстро заключить сделку, особенно за наличные средства.

Помимо этого, существует вероятность снижения цен на жилье в более отдаленных районах городов РФ. Эксперты отметили, что на сегодняшний день многие локации вдали от центра развиты не хуже популярных районов с точки зрения как транспорта, так и различных социальных или досуговых мест, при этом цены там ниже. Они добавили, что при разумном подходе без особого ущерба для собственного комфорта покупка квартиры в более отдаленном от центра районе станет выгодной сделкой и обойдется дешевле, чем планировалось изначально. Таким образом, специалисты ожидают снижения цен на неликвидные объекты в старом фонде, которые расположены на непопулярных этажах либо лишены некоторых удобств, например, находятся в доме без лифта. Кроме того, могут подешеветь лоты в отдаленных локациях и те, которые продавцы хотят продать побыстрее. Что касается средних цен на недвижимость, то их снижения эксперты не предрекли. По их мнению, рассчитывать на него в ближайшем будущем преждевременно.

Ранее в октябре россиян обвинили в содействии росту стоимости жилья.