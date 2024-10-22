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07:31, 23 октября 2024Путешествия

Россиянка описала привычки итальянцев словами «там — норма, в России — стыд»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российская путешественница побывала в Италии и рассказала об удививших ее особенностях страны. Своим мнением она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«В Италии — норма, в России — стыд», — такими словами описала автор некоторые привычки итальянцев. В пример она привела множество принятых в стране налогов, которые, с ее точки зрения, не поддаются логике.

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Одним из таких сборов россиянка назвала налог на тень, возложенный на владельцев магазинов и ресторанов. «Если кто-то из них надумает установить на своем заведении навес, рекламный щит и прочие конструкции, то муниципалитет может включить в налоговую базу также площадь тени, которую те будут отбрасывать», — объяснила она.

Автор обратила внимание и на то, что в Италии нельзя самостоятельно перекрасить ставни и оконные рамы. «Ваши ставни должны соответствовать тем, что у соседей, и не нарушать общий архитектурный стиль дома и улицы в целом», — отметила она.

Ранее другая тревел-блогерша назвала привычки жительниц Европы, которых стыдятся девушки в России. В их числе она назвала то, что европейки не стесняются лишнего веса и целлюлита.

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      Мария Борисова
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