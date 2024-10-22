Российская блогерша ошибочно обвинила в мошенничестве мужчину и попала под статью

В Дагестане блогерша оклеветала мужчину и попала под статью

В Дагестане блогерша из Тарумовского района ошибочно обвинила мужчину в мошенничестве и попала под статью. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

По данным канала, речь идет о девушке-блогере, у которой более 100 тысяч подписчиков. Недавно ей понадобилась помощь с социальными выплатами, по знакомству она нашла того, кто смог ей помочь. Блогерша перевела деньги за услугу и посоветовала помощницу знакомым. Оказалось, что эта помощница указала реквизиты сожителя, чтобы переводы шли ему, а сама пропала.

Получивший перевод от блогерши мужчина заявил, что вообще не в курсе ситуации. Он рассказал, что узнал обо всем, когда его сбежавшую девушку пришли задерживать. Отмечается, что в этот момент она была уже в Махачкале. К этому времени о происшествии стало известно в социальных сетях. Блогерша там уже вовсю обвиняла мужчину в мошенничестве.

По предварительной информации Mash, сбежавшая девушка пострадавшего обманула граждан на 6 миллионов рублей. Ее задержали. Пост с обвинениями блогерша удалила, однако, как пишет канал, в отношении нее уже возбудили уголовное дело о клевете.

Ранее сообщалось, что в Москве юрист подала в суд на блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, из-за ее курсов за 2 миллиона рублей.