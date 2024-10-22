Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:01, 22 октября 2024Силовые структуры

Российская блогерша ошибочно обвинила в мошенничестве мужчину и попала под статью

В Дагестане блогерша оклеветала мужчину и попала под статью

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане блогерша из Тарумовского района ошибочно обвинила мужчину в мошенничестве и попала под статью. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

По данным канала, речь идет о девушке-блогере, у которой более 100 тысяч подписчиков. Недавно ей понадобилась помощь с социальными выплатами, по знакомству она нашла того, кто смог ей помочь. Блогерша перевела деньги за услугу и посоветовала помощницу знакомым. Оказалось, что эта помощница указала реквизиты сожителя, чтобы переводы шли ему, а сама пропала.

Получивший перевод от блогерши мужчина заявил, что вообще не в курсе ситуации. Он рассказал, что узнал обо всем, когда его сбежавшую девушку пришли задерживать. Отмечается, что в этот момент она была уже в Махачкале. К этому времени о происшествии стало известно в социальных сетях. Блогерша там уже вовсю обвиняла мужчину в мошенничестве.

По предварительной информации Mash, сбежавшая девушка пострадавшего обманула граждан на 6 миллионов рублей. Ее задержали. Пост с обвинениями блогерша удалила, однако, как пишет канал, в отношении нее уже возбудили уголовное дело о клевете.

Ранее сообщалось, что в Москве юрист подала в суд на блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, из-за ее курсов за 2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

      Российские учителя раскрыли отношение к соцсетям

      Талибы заявили о готовности присоединения Афганистана к БРИКС

      Шор заявил о намерении юридически оспорить итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

      Президент ЮАР прибыл на саммит БРИКС

      Раскрыты детали заказного покушения на помощника российского депутата

      В России оценили водружение флага Северной Кореи в зоне СВО

      Российская блогерша ошибочно обвинила в мошенничестве мужчину и попала под статью

      Назван способ бесплатно подключить дачу к газу

      Мишустин сменил главу Роснедр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше