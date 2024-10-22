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12:29, 22 октября 2024Россия

Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО

Школьница из ЯНАО пожертвовала косу бойцам СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Радмила Шаймарданова пожертвовала косу бойцам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил мэр города Губкинского Андрей Бандурко в Telegram-канале.

Девушка остригла 89 сантиметров волос, продала их, а полученные средства перевела в поддержку военнослужащих СВО.

«За такой поступок командир войсковой части города Севастополя представил Радмилу к медали „За содействие СВО“», — написал Бандурко.

Ранее из Бурятии решили отправить бойцам на фронт плюшевых Чебурашек в качестве талисманов. Сообщалось, что российские военнослужащие носят Чебурашек с собой, берут в окопы, размещают в местах дисклокации и устанавливают на бронемашинах.

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      Елена Торубарова
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