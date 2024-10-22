Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО

Школьница из ЯНАО пожертвовала косу бойцам СВО

Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Радмила Шаймарданова пожертвовала косу бойцам специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил мэр города Губкинского Андрей Бандурко в Telegram-канале.

Девушка остригла 89 сантиметров волос, продала их, а полученные средства перевела в поддержку военнослужащих СВО.

«За такой поступок командир войсковой части города Севастополя представил Радмилу к медали „За содействие СВО“», — написал Бандурко.

Ранее из Бурятии решили отправить бойцам на фронт плюшевых Чебурашек в качестве талисманов. Сообщалось, что российские военнослужащие носят Чебурашек с собой, берут в окопы, размещают в местах дисклокации и устанавливают на бронемашинах.