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09:19, 22 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса перечислила запрещенные во время полета действия

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила запрещенные во время полета действия для пассажиров. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, нельзя летать простывшим, поскольку это может привести к баротравме и лопнувшим барабанным перепонкам. Также не рекомендуется активно употреблять алкоголь, так как на борту из-за нехватки кислорода и давления опьянение наступает быстрее. Это приводит к обезвоживанию и интоксикации.

Также стюардесса посоветовала не брать билеты с пересадкой меньше двух часов, чтобы не опаздывать, и не фотографировать свой посадочный талон для публикации в сети, поскольку он содержит личную информацию.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.

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      Марк Успенский
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