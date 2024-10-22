Российская учительница стала получать угрозы из-за замечания школьнице в хиджабе

В Волгограде учительница попросила девочку снять хиджаб и стала получать угрозы

В Волгограде учительница стала получать угрозы. Поводом этому стал ее разговор со школьницей, который девочка записала на диктофон и выложила в сеть, сообщает сетевое издание «В1.ру».

В опубликованной изданием стенограмме диалога педагог просит ученицу снять хиджаб. На это девочка отвечает, что ей холодно без платка. «Дальше не носи свой атрибут», — сказала учительница.

Школьница рассказала, что начала ходить в школу в хиджабе еще в прошлом году. Раньше один из учителей также делал ей замечания из-за несветской одежды, указала она.

В разговоре с журналистами директор школы предположила, что таким образом девочка попыталась перевести акцент со своей успеваемости на религиозный конфликт. Завуч того же учебного заведения сослалась на устав, в котором ученикам предписан официально-деловой стиль.

Ранее в ХМАО студентке техникума запретили носить хиджаб из-за запрета, вступившего в силу в новом учебном году. Родители студентки утверждают, что при зачислении их не проинформировали об этом и заявили о намерении обратиться в суд.