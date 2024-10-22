Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 22 октября 2024Россия

Российская учительница стала получать угрозы из-за замечания школьнице в хиджабе

В Волгограде учительница попросила девочку снять хиджаб и стала получать угрозы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Волгограде учительница стала получать угрозы. Поводом этому стал ее разговор со школьницей, который девочка записала на диктофон и выложила в сеть, сообщает сетевое издание «В1.ру».

В опубликованной изданием стенограмме диалога педагог просит ученицу снять хиджаб. На это девочка отвечает, что ей холодно без платка. «Дальше не носи свой атрибут», — сказала учительница.

Школьница рассказала, что начала ходить в школу в хиджабе еще в прошлом году. Раньше один из учителей также делал ей замечания из-за несветской одежды, указала она.

В разговоре с журналистами директор школы предположила, что таким образом девочка попыталась перевести акцент со своей успеваемости на религиозный конфликт. Завуч того же учебного заведения сослалась на устав, в котором ученикам предписан официально-деловой стиль.

Ранее в ХМАО студентке техникума запретили носить хиджаб из-за запрета, вступившего в силу в новом учебном году. Родители студентки утверждают, что при зачислении их не проинформировали об этом и заявили о намерении обратиться в суд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

      Российские учителя раскрыли отношение к соцсетям

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в платье с глубоким декольте

      Израиль нанес удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

      Российскому предпринимателю дали срок по делу о сгоревших в торговом центре рабочих

      Обнаружена связь между COVID и диабетом у детей

      Женщина посадила детей на кондиционер за окном 23-го этажа в отместку мужу

      Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

      Премьер Индии прибыл на саммит БРИКС

      Россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов за границей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше