В российском регионе студентке не разрешили носить хиджаб в техникуме из-за нового запрета

В ХМАО студентке не разрешили носить хиджаб в техникуме

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) студентке Лянторского нефтяного техникума не разрешили носить хиджаб в образовательном учреждении из-за нового запрета, пишет «Газета.Ru».

По словам директора Натальи Иониной, есть внутренний приказ, в рамках которого нельзя допускать ношение одежды с открытой демонстрируемой символикой, свидетельствующей о политических или религиозных убеждениях. Ионина уточнила, что исключением могут быть только специальные мероприятия, о чем родителей предупреждали.

При этом родители студентки утверждают, что в период приемной комиссии ни о каких запретах речи не шло. Их якобы поставили в известность уже по факту. Теперь родители готовят обращение в суд.

В техникуме, тем временем, заверили, что студентку не отчислили. «Мы дали им возможность подумать месяц», — заключила директор учебного заведения.

В 2024 году в России развернулась общественная дискуссия о допустимости ношения никаба и хиджаба в общественных местах. В частности, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить ношение никаба.

Позже депутат Госдумы Владислав Даванков предложил наделить субъекты России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой, раскритиковал этот законопроект.

В сентябре правительство России не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешил бы школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду, сославшись на то, что документ нуждается в доработке.