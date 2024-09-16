Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 16 сентября 2024Россия

В российском регионе студентке не разрешили носить хиджаб в техникуме из-за нового запрета

В ХМАО студентке не разрешили носить хиджаб в техникуме

Фото: Mubashir Hassan / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) студентке Лянторского нефтяного техникума не разрешили носить хиджаб в образовательном учреждении из-за нового запрета, пишет «Газета.Ru».

По словам директора Натальи Иониной, есть внутренний приказ, в рамках которого нельзя допускать ношение одежды с открытой демонстрируемой символикой, свидетельствующей о политических или религиозных убеждениях. Ионина уточнила, что исключением могут быть только специальные мероприятия, о чем родителей предупреждали.

При этом родители студентки утверждают, что в период приемной комиссии ни о каких запретах речи не шло. Их якобы поставили в известность уже по факту. Теперь родители готовят обращение в суд.

В техникуме, тем временем, заверили, что студентку не отчислили. «Мы дали им возможность подумать месяц», — заключила директор учебного заведения.

В 2024 году в России развернулась общественная дискуссия о допустимости ношения никаба и хиджаба в общественных местах. В частности, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить ношение никаба.

Позже депутат Госдумы Владислав Даванков предложил наделить субъекты России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой, раскритиковал этот законопроект.

В сентябре правительство России не поддержало последнюю редакцию законопроекта, который разрешил бы школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду, сославшись на то, что документ нуждается в доработке.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

      Молдавия обратилась к ЕС из-за проблем в сельском хозяйстве

      Лифт с людьми сорвался и упал в шахту в московском ТЦ

      Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление

      В НАТО открестились от статуса участника конфликта при одобрении ВСУ ударов по России

      В Уругвае высказались о возможном матче со сборной России по футболу

      В сети восхитились внешностью Киллиана Мерфи после набора веса

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Вероятность выдачи Киеву проживающих за границей украинцев призывного возраста оценили

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше