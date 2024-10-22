Российский депутат организовал поджог дома своего коллеги и попался

В Ленобласти задержали депутата за организацию поджога дома коллеги за $6 тысяч

В Ленинградской области задержали депутата, который подозревается в организации поджога дома своего коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, депутат совета депутатов Всеволожска из-за «личной неприязни к коллеге» нашел трех исполнителей для поджога его дома. 18 августа трое соучастников подожгли жилище потерпевшего в Рахьинском городском поселении, предварительно убедившись, что внутри никого нет. За это они получили не менее шести тысяч долларов.

Уточняется, что потерпевшему был причинен ущерб в размере 30 миллионов рублей.

В отношении депутата и трех его соучастников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ. Сейчас все они задержаны, в местах их проживания прошли обыски.

Ранее суд арестовал бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина из-за риска угроз известным ему свидетелям.