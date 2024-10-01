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03:46, 1 октября 2024Силовые структуры

Экс-депутата арестовали из-за риска угроз известным ему свидетелям

ТАСС: экс-депутата Шилкина арестовали из-за риска угроз известным ему свидетелям
Григорий Шилкин

Григорий Шилкин. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Арестованный экс-депутат Госдумы Григорий Шилкин мог бы начать угрожать известным ему свидетелям по делу, если бы остался на свободе, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Кроме того, он мог бы использовать свои связи в органах государственной власти для побега с целью скрыться от следствия, говорится в материалах дела.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Экс-депутат Госдумы пробудет под стражей до 24 ноября.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.

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      Сергей Грехов
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