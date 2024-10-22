Синьхуа: российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

Российский истребитель сопроводил борт председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина около Казани. Об этом сообщает Синьхуа.

О данном факте свидетельствует видео, которое было снято с китайского самолета. Кадры полета публикует РБК. Кроме того, фотографии с самолетом появились на сайте китайского издания Chinanews.

Си Цзиньпин прибыл в Россию для участия в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. В аэропорту китайского лидера встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр города Ильсур Метшин.

Ранее на саммит БРИКС прибыл президент Египта Фаттах ас-Сиси. Ожидается, что на полях саммита ас-Сиси проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.