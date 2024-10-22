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13:30, 22 октября 2024Мир

Президент Египта прибыл на саммит БРИКС

Президент Египта ас-Сиси прибыл на саммит БРИКС в Казань
Фаттах ас-Сиси

Фаттах ас-Сиси. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В аэропорту египетского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В рамках саммита ас-Сиси, как ожидается, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, который принимает участие в саммите БРИКС.

Гостями саммита также стали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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