Президент Египта прибыл на саммит БРИКС

Президент Египта ас-Сиси прибыл на саммит БРИКС в Казань

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Казань на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В аэропорту египетского лидера встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. В рамках саммита ас-Сиси, как ожидается, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин, который принимает участие в саммите БРИКС.

Гостями саммита также стали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.