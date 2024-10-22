Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 22 октября 2024Силовые структуры

Российский суд арестовал семерых украинских военных за вторжение в Курскую область

Суд арестовал семерых военных ВСУ за вторжение в Курскую область

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд Курска арестовал семерых военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мера пресечения в рамках уголовного дела избрана Анатолию Волошину, Владимиру Аршулику, Сергею Караеву, Александру Дойчуку, Зиновию Сигеричу, Андриану Кульбабе и Олегу Вовку. Им вменяется совершение теракта, незаконный оборот огнестрельного оружия и незаконное пересечение госграницы.

По данным следствия, украинские военнослужащие в начале августа вторглись на территорию Кореневского района. Они обстреливали жителей сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, причинили значительный имущественный ущерб и дестабилизировали деятельность органов госвласти.

21 октября этот суд заключил под стражу двух солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше