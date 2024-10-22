Российский суд арестовал семерых украинских военных за вторжение в Курскую область

Суд арестовал семерых военных ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд Курска арестовал семерых военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мера пресечения в рамках уголовного дела избрана Анатолию Волошину, Владимиру Аршулику, Сергею Караеву, Александру Дойчуку, Зиновию Сигеричу, Андриану Кульбабе и Олегу Вовку. Им вменяется совершение теракта, незаконный оборот огнестрельного оружия и незаконное пересечение госграницы.

По данным следствия, украинские военнослужащие в начале августа вторглись на территорию Кореневского района. Они обстреливали жителей сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, причинили значительный имущественный ущерб и дестабилизировали деятельность органов госвласти.

21 октября этот суд заключил под стражу двух солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова.

