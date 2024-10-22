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17:29, 22 октября 2024Ценности

Селена Гомес показала лицо без макияжа

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала фанатам естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость поделилась серией снимков со съемок фильма «Эмилия Перес». Так, на одном размещенном фото она запечатлела себя в серой майке, сидя в гримерной комнате перед зеркалом. Видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы уложены в гладкую прическу.

В апреле Селена Гомес высказалась о современных стандартах красоты. Певица призналась, что ей грустно за поколение молодых девушек, использующих фильтры для своих снимков.

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      Мария Винар
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