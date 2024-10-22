Серийного маньяка разоблачили спустя 22 года после расправы над четырьмя россиянами

В Москве суд приговорил мужчину за четыре убийства, совершенных в 2002 году

Бабушкинский суд Москвы приговорил Андрея Алешина к 13 годам колонии строгого режима за расправу над четырьмя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Осужденного называют серийным маньяком, которого силовики сумели разоблачить спустя 22 года после совершения жестоких преступлений, пишет «Московской комсомолец».

Как установил суд, в 2002 году Алешин неоднократно приходил в гости к знакомому пенсионеру, проживавшему в Подмосковье. В одну из встреч между ними произошел конфликт. Тогда гость расправился с хозяином. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и сжег останки вместе с домом.

После этого Алешин приехал в Москву к знакомой пенсионерке, нанес ей ножевые ранения, забрал 2 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Помимо этого, его жертвами стали 95-летняя москвичка и ее 50-летняя дочь, у которых Алешин снял комнату. Он познакомился с хозяйкой квартиры на Ярославском шоссе, отметил заселение и решил осмотреть новое место жительства. Увидев в серванте деньги и украшения, мужчина попытался их украсть, но ему помешала 95-летняя женщина. Он затянул на ее шее ручку от сумки, а ее дочери нанес ножевые ранения. Обеих нашли без признаков жизни. Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми, пока в 2022 году не задержали Алешина, который успел уже отсидеть за грабежи несколько сроков.

Ранее российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности.