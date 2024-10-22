Сестра Ким Чен Ына: Киев и Сеул — невоспитанные собаки, выпестованные США

Украина и Южная Корея одинаковые, как две капли воды, и ведут себя как невоспитанные собаки, выпестованные США. Такое мнение выразила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сеул и Киев постоянно суетятся, попрошайничают, умоляют о помощи и несут полную чушь в отношении государств, обладающих ядерным оружием. Эти страны одинаковые, как две капли воды. Надо сказать, это общая черта, присущая невоспитанным собакам, выпестованным США», — отметила политик.

Ким Е Чжон также раскритиковала Сеул из-за инцидента, связанного с нарушением северокорейского воздушного пространства беспилотниками из Южной Кореи. Она резюмировала, что «никто не знает, каким будет возмездие Пхеньяна».

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что Южная Корея хочет направить военных специалистов на Украину из-за якобы нахождения в зоне боевых действий войск КНДР. Предполагается, что целью подобных групп будет якобы участие в допросах военнопленных и анализ тактики боевых действий.