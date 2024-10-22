Средства ПВО отразили пятую атаку дронов за день в российском регионе

Богомаз: средства ПВО уничтожили еще два БПЛА над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили пятую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за день.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — заявил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения обломков дронов нет.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что два спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.