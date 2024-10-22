Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:47, 22 октября 2024Культура

Стала известная следующая роль звезды «Игры престолов»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж сыграет в фильме про знаменитого вора

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж сыграет в фильме «Кровельщик», который расскажет историю известного вора. Об этом сообщает портал Deadline.

Сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, роль которого исполнит Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые злоумышленник попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст. Какую роль в картине исполнит Динклейдж, не сообщается.

Режиссером и сценаристом ленты выступает Дерек Сиенфрэнс, известный по фильму «Место под солнцем». Дата премьеры нового проекта постановщика пока не разглашается.

Ранее стало известно, что другая звезда культового сериала «Игра престолов» вернулся к съемкам впервые за 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Россияне пожаловались на трехлетний фекальный потоп

      Умер создатель крупнейшей онлайн-библиотеки

      «Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов

      В Индии заявили о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

      В Польше допустили высылку посла России из страны

      В Германии обвинили Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

      Байден призвал Пашиняна завершить работы над мирным соглашением с Баку до конца года

      Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об угрозах сотрудников ТЦК

      В США рассказали о сломанных камерах на границе с Мексикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше