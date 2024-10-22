Shot: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, из данного пункта управления БПЛА ВСУ украинские военные запускали дроны на территорию Белгородской области. Для удара по объекту Вооруженные силы (ВС) России использовали корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь».

«Также подразделение ВСУ из десяти человек было уничтожено в одном из жилых домов в Петропавловке, куда наши подразделения уже зашли и активно штурмуют позиции противника. Именно с Петропавловки предпринимались атаки на Валуйки и Уразово. Из пункта управления БПЛА отправлялись дроны-камикадзе, в частности атаковавшие гражданские инфраструктуры», — говорится в публикации.

Вместе с тем стало известно о боях, ведущихся в районе Кругляковки в Харьковской области. У данного населенного пункта, по информации Shot, российские военные наступают с двух сторон, блокируя около 400 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла стратегически важные высоты у села Терны в Луганской народной республике. Попытки ВСУ вернуть утраченные позиции были безуспешными.