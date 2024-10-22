У проработавшего более полувека на телевидении ведущего обнаружили неизлечимую болезнь

Британский телеведущий Степлтон заявил, что у него обнаружили болезнь Паркинсона

Известный британский ведущий Джон Степлтон, проработавший на телевидении более полувека, заявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. О жизни с неизлечимым заболеванием он рассказал в эфире утреннего шоу Morning Live на канале BBC One, передает Daily Mail.

По словам ведущего, болезнь Паркинсона у него обнаружили на ранней стадии. Степлтон также сообщил, что с этим недугом столкнулась его мать. «То, что мне поставили диагноз на ранней стадии, и то, что я своими глазами видел, что случилось с моей матерью, — все это во многих отношениях является большим плюсом, потому что позволяет мне смотреть на ситуацию реалистично и разумно планировать будущее», — порассуждал он.

Степлтон признался, что из-за прогрессирующей болезни испытывает трудности при выполнении домашних дел. При этом он подчеркнул, что «хочет оставаться настолько независимым, насколько это возможно, и как можно дольше».

Ранее британская телеведущая Петри Хоскен сообщила, что больна рассеянным склерозом. Одним из симптомов болезни она назвала хроническую усталость.

Джон Степлтон — английский журналист и телеведущий. Он появился на телевидении впервые в 1971 году в качестве репортера шоу Today на канале Thames TV (нынешнее название — ITV). Вел популярные в Великобритании новостные программы Newsnight и News Hour.