Известная телеведущая рассказала о жизни с неизлечимым заболеванием

Британская телеведущая Петри Хоскен сообщила, что больна рассеянным склерозом

Известная британская телеведущая Петри Хоскен сообщила, что больна рассеянным склерозом. О жизни с неизлечимым недугом она рассказала в эфире телеканала TalkTV, передает The Sun.

«У меня рассеянный склероз, я скрывала этот диагноз и никогда не говорила о нем публично», — призналась Хоскен.

Телеведущая отметила, что одним из симптомов болезни является хроническая усталость. По словам Хоскен, иногда она чувствует такую усталость, что не может двигаться. «Если у меня происходит обострение болезни, (...) а я должна находиться на вечеринке или где-то еще, то я отменяю все из-за усталости. Люди думают, что мне просто лень или я не хочу приходить», — пожаловалась она и добавила, что из-за этого начала терять друзей.

Ранее британская телеведущая Дейдре Сандерс рассказала, что у нее во второй раз нашли опухоль в груди. Она уточнила, что новообразование обнаружили на ранней стадии.