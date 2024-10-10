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10:16, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о жизни с неизлечимым заболеванием

Британская телеведущая Петри Хоскен сообщила, что больна рассеянным склерозом

Кадр: TalkTV / YouTube

Известная британская телеведущая Петри Хоскен сообщила, что больна рассеянным склерозом. О жизни с неизлечимым недугом она рассказала в эфире телеканала TalkTV, передает The Sun.

«У меня рассеянный склероз, я скрывала этот диагноз и никогда не говорила о нем публично», — призналась Хоскен.

Телеведущая отметила, что одним из симптомов болезни является хроническая усталость. По словам Хоскен, иногда она чувствует такую усталость, что не может двигаться. «Если у меня происходит обострение болезни, (...) а я должна находиться на вечеринке или где-то еще, то я отменяю все из-за усталости. Люди думают, что мне просто лень или я не хочу приходить», — пожаловалась она и добавила, что из-за этого начала терять друзей.

Ранее британская телеведущая Дейдре Сандерс рассказала, что у нее во второй раз нашли опухоль в груди. Она уточнила, что новообразование обнаружили на ранней стадии.

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      Олег Давыдов
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