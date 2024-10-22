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12:06, 22 октября 2024Силовые структуры

Стрелявший в помощника российского депутата выразил готовность помогать следствию

Стрелявший в помощника депутата Госдумы Алихаджиева покажет, где он находился
Начало событий в новости Заказчик и исполнитель покушения на помощника российского депутата попали на видео

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

Стрелявший в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева выразил готовность помогать следствию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, в кабинете следователя подозреваемый подтвердил, что находился у дома, обозначенного на карте. Предположительно, в этом доме и произошло покушение на жизнь помощника депутата. Кроме того мужчина сообщил, что может показать на местности, где он находился.

Ранее сообщалось, что заказчик и исполнитель отбывали наказание, а в сентябре заказчик предложил знакомому за 20 миллионов рублей совершить расправу над Алихаджиевым. Тот принял заказ, а также получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и информацию о жертве. Личность стрелка установили по его генетическим следам, оставленным на месте преступления.

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      Анна Габай
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