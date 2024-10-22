Заказчик и исполнитель покушения на помощника российского депутата попали на видео

СК показал видео допроса заказчика и исполнителя покушения на Алихаджиева

Заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, в которого стреляли в Одинцово, попали на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

На кадрах с задержанными проводят допрос и другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи установили, что ранее подозреваемые отбывали наказание, а в сентябре заказчик предложил знакомому за 20 миллионов рублей совершить расправу над Алихаджиевым. Тот принял заказ, а также получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и информацию о жертве.

Киллер месяц следил за Алихаджиевым, а 10 октября проник на территорию его дома в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала помощнику депутата в челюсть, другая — в спину, однако мужчине удалось выжить.

Следователи установили личность стрелка по его генетическим следам, оставленным на месте преступления.